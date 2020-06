2020 Primary Election Results

(R) President of the U.S.

DONALD J. TRUMP 91.88%

BILL WELD 8.12%

(R) Governor

ERIC HOLCOMB 100.00%

(R) U.S. Representative District 3

JIM BANKS 84.85%

CHRISTOPHER (CHRIS) MAGIERA 15.15%

(R) State Senator District 16

JUSTIN BUSCH 74.46%

TOM RHOADES 25.54%

(R) State Rep District 82

DAVID H. ABBOTT 100.00%

(R) State Rep District 83

CHRISTOPHER N. JUDY 100.00%

(R) County Treasurer

KAY GATTON 100.00%

(R) County Coroner

SCOTT A SMITH 100.00%

(R) County Surveyor

DANE DREW 50.64%

MIKE HUFFMAN 49.36%

(R) County Commissioner Dist 1

CHAD BANKS 62.53%

THOMAS WESTERN 37.47%

(R) County Commissioner Dist 3

DON AMBER 44.71%

THERESA J GREEN 55.29%

(R) County Council At-Large

JAMES ARGERBRIGHT15.45%

THOR A HODGES 20.32%

ADAM HURLEY 12.54%

FRANK E JOHNSON 7.39%

CHAD A NIX 13.46%

KELLEY LYN SHEISS 12.63%

DAMIEN STAFFORD 4.65%

JOAN WESTERN 13.56%

(R) Pct Cmmttmn Columbia South

JASON SPENCER 58.33%

CALEB WAKEMAN 41.67%

(R) Pct Committeeman Columbia 7

THOR A HODGES 55.97%

JENNIFER (ZARTMAN) ROMANO 44.03%

(R) Pct Committeeman Union East

BRANDON C FORRESTER 39.38%

THERESA J GREEN 60.63%

(R) Pct Committeeman Washington South

LISA A NEELY 40.43%

JEFF OTT 59.57%

(R) State Convention Delegate

LEE BAATZ 3.22%

CHAD BANKS 7.22%

CAROLINE BOYD 4.54%

MATTHEW BOYD 5.03%

RYAN L DANIEL 6.67%

THERESA J GREEN 6.21%

THOR A HODGES 6.49%

BARBARA J (BJ) HOHENSTEIN 4.13%

JON MYERS 5.79%

LISA A NEELY 4.79%

JEFF OTT 5.34%

JENNIFER (ZARTMAN) ROMANO 5.21%

JEAN SCHANTZ MD 4.38%

EVE SCOTT 3.58%

DAMIEN STAFFORD 4.00%

CALEB WAKEMAN 4.11%

JOAN WESTERN 5.22%

KAREN WESTERN 4.52%

LINDA ZIMMERMAN 5.02%

MAX E ZIMMERMAN JR 4.53%

(D) President of the U.S.

JOSEPH R. BIDEN 77.66%

MICHAEL R. BLOOMBERG 1.00%

PETE BUTTIGIEG 3.93%

TULSI GABBARD 0.43%

AMY KLOBUCHAR 0.57%

BERNIE SANDERS 13.13%

TOM STEYER 0.50%

ELIZABETH WARREN 1.93%

ANDREW YANG 0.86%

(D) Governor

WOODROW (WOODY) MYERS 100.00%

(D) U.S. Representative District 3

CHIP COLDIRON 43.93%

JEAN-PAUL (JP) B. KALONJI 12.22%

CARLOS MARCANO JR 21.60%

TOMMY ALLAN SCHRADER 22.25%

(D) State Senator District 16

TIM BARR 63.79%

JULI DOMINGUEZ 36.21%

(D) State Rep District 82

NO CANDIDATE FILED 0.00%

(D) State Rep District 83

MICHAEL BIENZ 100.00%

(D) County Treasurer

NO CANDIDATE FILED 0.00%

(D) County Coroner

NO CANDIDATE FILED 0.00%

(D) County Surveyor

NO CANDIDATE FILED 0.00%

(D) County Commissioner Dist 1

NO CANDIDATE FILED 0.00%

(D) County Commissioner Dist 3

NO CANDIDATE FILED 0.00%

County Council At-Large

NO CANDIDATE FILED 0.00%