WE'RE IN A FOG AGAIN: Dense fog advisory through mid-morning Thursday
For the second straight morning, Whitley County residents are waking up Thursday to foggy travel conditions.
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EST THURSDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NORTHERN INDIANA HAS ISSUED A
DENSE FOG ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 9 AM EST THURSDAY.
HAZARDOUS WEATHER...
* AREAS OF DENSE FOG ARE EXPECTED FROM THIS EVENING THROUGH
EARLY THURSDAY MORNING WITH VISIBILITIES REDUCED TO LESS THAN
ONE QUARTER OF A MILE AT TIMES. VISIBILITIES ARE EXPECTED TO
IMPROVE SHORTLY AFTER DAYBREAK THURSDAY.
* SOME IMPROVEMENT IN VISIBILITIES IS POSSIBLE OVERNIGHT ALONG
AND JUST NORTH OF THE ROUTE 30 CORRIDOR.
IMPACTS...
* AREAS OF DENSE FOG WILL RESULT IN REDUCED VISIBILITIES AND
HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS TONIGHT INTO EARLY THURSDAY
MORNING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING...SLOW DOWN...
USE YOUR HEADLIGHTS...AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
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