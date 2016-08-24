TORNADO WARNING ISSUED
Tornado Warning
TORNADO WARNING
INC085-169-183-242300-
/O.NEW.KIWX.TO.W.0025.160824T2232Z-160824T2300Z/
BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE NORTHERN INDIANA
632 PM EDT WED AUG 24 2016
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NORTHERN INDIANA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
NORTH CENTRAL WABASH COUNTY IN NORTH CENTRAL INDIANA...
WESTERN WHITLEY COUNTY IN NORTHEASTERN INDIANA...
SOUTHEASTERN KOSCIUSKO COUNTY IN NORTH CENTRAL INDIANA...
* UNTIL 700 PM EDT
* AT 632 PM EDT...A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A
TORNADO WAS LOCATED NEAR NORTH MANCHESTER...MOVING NORTHEAST AT 20
MPH.
HAZARD...TORNADO.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS...WINDOWS...AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
SOUTH WHITLEY AROUND 655 PM EDT.
COLUMBIA CITY AROUND 700 PM EDT.
OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE
LORANE...WASHINGTON CENTER...GOOSE
LAKE...LARWILL...COLLAMER...PEABODY... TUNKER...SIDNEY AND LIBERTY
MILLS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS...IN
A MOBILE HOME...OR IN A VEHICLE...MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL
SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
&&
LAT...LON 4100 8581 4110 8582 4127 8555 4101 8544
TIME...MOT...LOC 2232Z 245DEG 18KT 4105 8578
TORNADO...RADAR INDICATED
HAIL...0.00IN
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