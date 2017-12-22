MERRY CHRISTMAS TO ALL! Local businesses convey their holiday wishes!
Friday, December 22, 2017
WHITLEY COUNTY, Ind.
In addition to your Post & Mail, this All-Star listing of area businesses wishes
you and yours a Very Merry Christmas and a Happy New Year!
• AUMSBAUGH FLOORING
• BUCHANAN AUTOMOTIVE
BODY SHOP
• CHURUBUSCO FAMILY DENTISTRY
• CHURUBUSCO AUTO ELECTRIC
• FARMERS MUTUAL INSURANCE
• FLOW-TECH PLUMBING & HEATING
• HISTORIC BLUE BELL LOFTS SENIOR
LIVING APARTMENTS
• JERRY’S TIRE SERVICE
•KRIDER’S MEAT PROCESSING
• M.C. WHEELER & SONS
• ORIZON REAL ESTATE INC.
• SEARS HOMETOWN STORE
• STATE FARM INSURANCE,
Becky & Jamie
• SMITH & SONS FUNERAL HOME
• TROXEL EQUIPMENT
•WHEELER MECHANICAL
SERVICES,LLC
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